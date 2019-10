CM.com blaast beursgang af

Ongunstige marktomstandigheden lijkt me een vreemde reden met een AEX die vrijwel op een hoogtepunt staat. Mogelijk dat de prijs wat te enthousiast was, maar er is volgens mij gewoon te weinig aandacht aan besteed waardoor er geen enthousiasme ontstaan is bij beleggers. Het lijkt me dat de begeleidende banken een slechte klus gedaan hebben. Men zou vooraf al inzicht moeten hebben in welk deel men bij grotere professionele beleggers kwijt zou kunnen; dat bepaalt dan mede de prijs op basis waarvan met vervolgens de IPO start