'Sentiment Wall Street positief'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan vrijdag voor een hogere opening. Beleggers verwerken het laatste brexitnieuws en houden ontwikkelingen rond de handelsgesprekken tussen China en de Verenigde Staten in de gaten. Op de financiële markten neemt de hoop op een gedeeltelijke overeenkomst, en daarmee uitstel van extra tarieven, toe. Verder zal er aandacht zijn voor de oliesector, na een aanval op een Iraanse tanker.

Onderhandelaar Michel Barnier van de Europese Unie en de Britse brexitminister Stephen Barclay hadden eerder op vrijdag een "constructieve ontmoeting". Brussel is vastberaden om te blijven werken aan een deal. De 27 EU-lidstaten gaven hun fiat voor vervolgoverleg. Het optimisme zorgde in Europa voor groene koersborden.

Ondertussen blijven in Washington handelsdelegaties van China en de VS proberen om tot een vergelijk te komen in hun handelsvete. Het is voor het eerst sinds juli dat de VS en China weer op hoog niveau praten over het handelsconflict tussen de twee economische grootmachten. De Amerikaanse president Donald Trump ontmoet vrijdag de Chinese vicepremier Liu He in het Witte Huis.

Olie

Olieprijzen stonden vrijdag duidelijk hoger. Volgens de Iraanse nationale oliemaatschappij (NIOC) werd een olietanker die voer op de Rode Zee eerder op de dag getroffen door twee raketten. De spanningen tussen aartsvijanden Iran en Saudi-Arabië zijn hoog opgelopen sinds een aanval op twee olievelden van de Saudiërs vorige maand.

Maker van actiecamera's GoPro weet de aandacht op zich gericht. Het bedrijf is begonnen met de voorverkoop van de nieuwe HERO8 Black-camera. Deze worden per 15 oktober verscheept.

Verder is er aandacht voor de luchtvaartsector. Luchtvaartautoriteit FAA schoot tekort in het toezicht op de ontwikkeling van een veiligheidssysteem voor de Boeing 737 MAX. Het is nog altijd onduidelijk wanneer de vliegtuigen, die momenteel om veiligheidsredenen aan de grond worden gehouden, weer de lucht in mogen.

Nike

Sportkledingfabrikant Nike maakte bekend te stoppen met het omstreden atletiekproject in het Amerikaanse Portland. Het besluit om het Nike Oregon Project (NOP) te beëindigen is een direct gevolg van de recente schorsing van de leidinggevende coach Alberto Salazar, de grondlegger van het trainingscentrum.

Op donderdag zorgden handelshoop ook al voor winsten op de aandelenbeurzen. De Dow-Jonesindex sloot 0,6 procent hoger op 26.496,67 punten. De brede S&P 500 won ook 0,6 procent, tot 2938,13 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq steeg met datzelfde percentage, naar 7950,78 punten.