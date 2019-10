Grootaandeelhouders stappen uit Fagron

Gepubliceerd op | Views: 1.895

AMSTERDAM (AFN) - Grootaandeelhouders Waterland en Baltisse van Fagron verkopen hun gehele belang van in totaal 12,98 procent in de toeleverancier aan apotheken. Dat meldde Fagron vrijdagmiddag in een persbericht.

De 9,3 miljoen aandelen van Waterland en Baltisse zullen worden aangeboden aan institutionele beleggers in België en daarbuiten in een private plaatsing. De handel in Fagron is stilgelegd tot de bekendmaking van de resultaten van de verkoop.