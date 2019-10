Metro nadert deal over verkoop Chinese tak

Gepubliceerd op | Views: 115 | Onderwerpen: China

DÜSSELDORF (AFN/BLOOMBERG) - Het Duitse groothandelsconcern Metro is in gesprek met Wumei over de verkoop van zijn indirecte meerderheidsbelang in zijn Chinese activiteiten. De deal zou zo'n 1,9 miljard euro op moeten leveren, zo meldt Makro.

Het netwerk van de Chinese supermarkten van Metro omvat een kleine honderd winkels en was goed voor een omzet van 2,7 miljard euro in het afgelopen jaar. De activiteiten van Metro hebben volgens analisten een gezonde winstmarge en zorgen voor sterke inkomsten.