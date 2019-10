Gepubliceerd op | Views: 935

LONDEN (AFN) - Zakenbank JPMorgan is om: er komt een brexitdeal. De brexitwatchers van de bank schatten de kans dat er een akkoord komt nu in op 50 procent, tegenover 5 procent bij de vorige prognose.

De Britse premier Boris Johnson had donderdag een ontmoeting met zijn Ierse ambtgenoot Leo Varadkar over de brexit. De Ier was na afloop optimistisch over de kansen op een akkoord. "Dit verandert alles", reageerde JPMorgan. "Wij verwachten nu een deal."

De details van het eventuele akkoord zijn nog niet bekend. "Als we het goed begrijpen dan is er een oplossing gevonden voor het probleem van de Ierse grens die acceptabel is voor alle partijen."