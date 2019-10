Desinvesteringen dwingen BP tot afschrijving

Gepubliceerd op | Views: 314

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Britse energieconcern BP verwacht de eerder aangekondigde verkoop van bezittingen sneller dan verwacht af te ronden. Wel zorgen de desinvesteringen er voor dat het bedrijf in het derde kwartaal een afschrijving moet doen van 2 miljard tot 3 miljard dollar.

BP kondigde eerder aan in twee jaar tijd voor 10 miljard aan bezittingen van de hand te doen. Deze ingreep ligt voor op schema en zal eind dit jaar zijn voltooid. In de resultaten over het derde kwartaal zal BP de non-cash kostenpost opvoeren.

BP meldde verder dat de productie in het derde kwartaal werd beïnvloed door aanpassingen in markten waar marges doorgaans hoog liggen. Verder verstoorde orkaan Barry de productie van BP-platformen in de Golf van Mexico. Ook zullen belastingtarieven in het afgelopen kwartaal hoger liggen dan in het tweede kwartaal.

BP verwacht verder een belangrijke bijdrage van de verkoop van bezittingen in Alaska. Verder rekent het concern op verdere stappen in het verkoopproces van 48 oudere gasbezittingen.