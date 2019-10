Gepubliceerd op | Views: 2.142 | Onderwerpen: China

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - China heeft een tijdpad uitgerold voor financiële hervormingen. Dan gaat het om het wegnemen van eigendomsbeperkingen voor financieel dienstverleners. Door de aanpassingen wordt het voor buitenlandse instellingen eenvoudiger om actief te worden op de Chinese financiële markten.

Per 1 januari 2020 worden beperkingen geschrapt voor bedrijven die handelen in termijncontracten. Begin april volgt eenzelfde stap voor fondsbeheerders. Voor bedrijven die handelen in aandelen wordt de beperking eind volgend jaar geschrapt. Hier werd door toezichthouder CSRC een datum van 1 december genoemd. Vorig jaar werden restricties over eigenaarschap van lokale banken al weggenomen.

Buitenlandse instellingen kijken al tientallen jaren reikhalzend uit naar hervormingen. Grote banken als JPMorgan Chase, Morgan Stanley en Goldman Sachs zouden staan te popelen om hun aanwezigheid in China te vergroten.