'Herstructurering FNG past binnen plannen'

Gepubliceerd op | Views: 333

AMSTERDAM (AFN) - De herstructurering in Nederland van kledingwinkelbedrijf FNG past binnen het nieuwe strategische plan van de onderneming. Dat schrijven analisten van ING.

FNG, eigenaar van onder andere Miss Etam, Steps en Promiss, kondigde aan al zijn afdelingen opnieuw in te richten en fysiek samen te brengen op één kantoor in Diemen. Bij de reorganisatie gaan ongeveer 50 banen in Nederland verloren, wat gelijk staat aan ongeveer 4,3 procent van het Nederlandse personeelsbestand. De nieuwe organisatie moet begin 2020 volledig operationeel zal zijn.

Volgens de marktvorsers draagt de maatregel bij aan de operationele uitmuntendheid waar FNG naar streeft. Ook wordt nagejaagde kostenefficiëntie wordt zo mogelijk. Tot slot zou het bedrijf met de nieuwe organisatiestructuur beter kunnen inspelen op veranderingen in de retailbranche, zoals de digitalisering en de veranderende rol van fysieke winkels.

ING hanteert een buy-advies bij een koersdoel van 30 euro. Het aandeel stond vrijdag omstreeks 10.40 uur vlak op 14,20 euro.