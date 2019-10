Iraanse olietanker in brand na explosie

Gepubliceerd op | Views: 1.149

JEDDAH (AFN/DPA/RTR) - Op een Iraanse olietanker die bij Saudi-Arabië in de Rode Zee vaart is vrijdag een grote explosie geweest, meldt het Iraanse persbureau ISNA. Het schip ligt tientallen kilometers buiten de haven van de Saudische stad Jeddah.

De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht, maar vermoedelijk gaat het om een aanslag. Volgens de Iraanse nationale oliemaatschappij (NIOC) is het schip getroffen door twee raketten.

Het schip, de Sinopa, dat in handen is van de NIOC, staat in brand en is zwaar beschadigd. Ook stroomt er olie in zee. Iraanse media melden dat de bemanning ongedeerd is en dat de situatie aan boord onder controle is.

Eerdere aanslag

Na de ontploffing op de olietanker stegen de olieprijzen snel.

De spanningen tussen aartsvijanden Iran en Saudi-Arabië zijn hoog opgelopen sinds een aanval op twee olievelden van de Saudiërs op 14 september. Die veroorzaakten grote schade waardoor de olieproductie daalde met 5,7 miljoen vaten per dag, meer dan 5 procent van de wereldwijde olielevering.

De Houthi-rebellen in Jemen claimden de verantwoordelijkheid voor de aanslagen, maar een Amerikaanse functionaris zei dat deze vanuit het zuidwesten van Iran kwamen. Ook Riyad gaf Teheran de schuld. Iran, dat de Houthi's in de oorlog van Jemen steunt, heeft elke betrokkenheid ontkend.