'Belangrijke mijlpaal bij BAM'

Mooi dat de tweede deurkas is geplaatst.

Toch verwacht ik niet dat dit feit een stijging van de koers gaat veroorzaken.



Hiervoor is meer voor nodig.



1. Duidelijkheid openstaande facturen 90 mio.

2. Is project in Duitsland ook een vergelijkbaar sluisproject.

3. Hoe is het met de claim van de Koreaanse deur leverancier a 24 mio.



Pas als hier duidelijkheid over is dan kan er iets zinvols worden gezegd over de winstmarge 2019 en verder.

Dat zal mogelijk een koersstijging veroorzaken. .... als berichtennpositief zijn. Ik verwacht deze info niet bij Q3 cijfers te krijgen. Stijging vandaag is puur deal gerelateerd...