'Belangrijke mijlpaal bij BAM'

AMSTERDAM (AFN) - De tweede deurkas van de nieuwe zeesluis in IJmuiden is succesvol afgezonken en ligt op zijn plek. Daarmee is voor bouwer BAM een belangrijke mijlpaal bereikt in het project, aldus kenners van KBC Securities.

Het risicoprofiel van de order, waar het eveneens beursgenoteerde VolkerWessels ook een rol in heeft, is volgens de kenners nu afgezwakt naar een "normaal complex infraproject". Dat zou op de financiële markten voor enige opluchting kunnen zorgen.

KBC merkt wel op dat het pas de eerste stap is in het herstellen van het beleggersvertrouwen in BAM, aangezien het project nog moet worden afgerond. Ook is niet uitgesloten dat er nog enkele kleine additionele kosten komen bovendrijven. De analisten staan momenteel ook aan de zijlijn vanwege de stikstofproblematiek en de ontwikkeling van probleemprojecten in Duitsland.

Het aandeel BAM heeft een hold-advies bij KBC, met een koersdoel van 3,75 euro. BAM sloot donderdag op 2,25 euro.