Aegon nomineert nieuwe commissaris

DEN HAAG (AFN) - Verzekeraar Aegon wil Thomas Wellauer benoemen als commissaris. Als aandeelhouders akkoord gaan, dan wordt hij de opvolger van Robert Dineen die zijn vertrek aankondigde na zijn aanstelling als niet-uitvoerend bestuurder van de Amerikaanse vermogensbeheerder First Eagle.

Wellauer is volgens Aegon geselecteerd vanwege zijn internationale ervaring in de verzekeringssector, waaronder in zijn rol als operationeel directeur bij herverzekeraar Swiss Re. Toezichthouder De Nederlandsche Bank is al akkoord met de benoeming. Aandeelhouders stemmen op 15 mei volgend jaar.