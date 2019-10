'Positief begin voor Beursplein 5'

Gepubliceerd op | Views: 2.075

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt vrijdag iets hoger te beginnen. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting overwegend hoger openen. Beleggers wachten vooral op nieuws van het handelsfront. De Amerikaanse president Donald Trump liet weten dat zijn team goede onderhandelingen heeft gevoerd met China en dat hij vrijdag de Chinese vicepremier Liu He zal ontmoeten in het Witte Huis.

Aan het brexitfront hebben de Britse en de Ierse premier, Boris Johnson en Leo Varadkar, nog hoop op een akkoord. De Ierse regeringsleider houdt een brexitdeal nog altijd voor mogelijk voor 31 oktober. Volgende week is er nog een Europese top over de brexit.

Biotechnoloog Galapagos en zijn Amerikaanse partner Gilead hebben nieuwe veiligheids- en werkzaamheidsresultaten van filgotinib aangekondigd. Gilead zal later dit jaar in de Verenigde Staten een New Drug Application (NDA) indienen voor filgotinib als behandeling tegen reuma. Daar worden de recente resultaten aan toegevoegd.

Eindhoven

Fagron kwam met een handelsbericht. De toeleverancier aan apotheken zag de omzet afgelopen kwartaal stijgen. Het bedrijf deed goede zaken in Noord-Amerika. De verkopen van de fabriek voor steriele bereidingen in Wichita trokken flink aan en Fagron zegt op koers te liggen om uiterlijk in 2022 zijn omzetdoel van 100 miljoen dollar in Wichita te behalen.

Bouwbedrijf Heijmans kondigde aan de tweede fase van de weginfrastructuur van Eindhoven Noordwest aan te leggen. De gemeente Eindhoven heeft het bedrijf daarvoor de opdracht gegeven. De deal heeft een contractwaarde van ruim 21 miljoen euro.

Hoger gesloten

Beursuitbater Euronext, die vrijdag een beleggersdag houdt, gaat de komende jaren op zoek naar nieuwe overnamedeals op het Europese continent. Ook denkt de onderneming, die eerder dit jaar de Noorse beurs overnam, dat verdere groei op eigen kracht mogelijk is. Los van potentiële overnames mikt de onderneming in haar strategische plan tot en met 2022 op 2 tot 3 procent omzetgroei per jaar.

De Europese beurzen sloten donderdag hoger. De AEX-index klom 0,5 procent tot 568,37 punten en de MidKap won 0,9 procent tot 828,59 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,3 procent. Ook Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent hoger op 26.496,67 punten. De brede S&P 500 en technologiegraadmeter Nasdaq wonnen ook 0,6 procent.

De euro was 1,1015 dollar waard, tegen 1,1015 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,8 procent tot 54,49 dollar. Brentolie werd 1,9 procent duurder op 60,23 dollar per vat. De olieprijzen zitten in de lift na een explosie op een Iraanse olietanker die bij Saudi-Arabië in de Rode Zee vaart.