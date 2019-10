Heijmans krijgt miljoenenklus in Eindhoven

Gepubliceerd op | Views: 39

EINDHOVEN (AFN) - Bouwbedrijf Heijmans gaat de tweede fase van de weginfrastructuur van Eindhoven Noordwest aanleggen. De gemeente Eindhoven heeft het bedrijf daarvoor de opdracht gegeven. De deal heeft een contractwaarde van ruim 21 miljoen euro.

Eindhoven Noordwest is een ontwikkelgebied van Eindhoven en richt zich voornamelijk op de hightech industrie. Het gebied ligt ten oosten van Eindhoven Airport langs snelweg A2.

Eerder was Heijmans al betrokken bij de ontwerpfase van het project rond de weginfrastructuur voor Eindhoven Noordwest. Die fase werd in september afgerond. Vanaf januari 2020 gaat de schop weer de grond in. Eind 2021 moet het project zijn afgerond.