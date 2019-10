'WeWork hard op zoek naar financiering'

Gepubliceerd op | Views: 104

LONDEN (AFN) - WeWork is naar verluidt hard op zoek naar geld. Het bedrijf, dat eerder plannen voor een beursgang in de ijskast zette, lijkt sneller dan verwacht met financiële tekorten te kampen. Nog deze week moet een nieuwe schuldfinanciering de verhuurder van gedeelde werkruimtes, die ook in Nederland actief is, enige lucht verschaffen. De schrijft de Britse krant zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden.

Eerder waarschuwde kredietbeoordelaar Fitch al dat de kaspositie van het verlieslatende bedrijf precair was. Het bedrijf zette vorig jaar een omzet van 1,8 miljard dollar in de boeken, waar het een tekort van 1,9 miljard dollar tegenover zette. De leiding van het bedrijf kondigde kort na het afblazen van de beursgang al de nodige ingrepen aan, waaronder banenreducties.

De Amerikaanse bank JPMorgan Chase zou de zoektocht naar nieuw krediet begeleiden. De bank was betrokken bij de voorbereidingen van de afgeblazen beursgang van de onderneming en zou ook een aanzienlijk aandeel in een nieuwe financieringsronde overwegen.

De beursgang had WeWork naar verwachting 3 miljard tot 4 miljard dollar opgeleverd. Daarnaast zou het 6 miljard dollar aan leningen in aandelen hebben omgezet. Het afblazen van de plannen heeft de waardering van WeWork geen goed gedaan.