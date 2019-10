Gepubliceerd op | Views: 325 | Onderwerpen: Verenigde Staten

ROTTERDAM (AFN) - Fagron heeft in het voorbije kwartaal goede zaken gedaan in Noord-Amerika. De verkopen van de fabriek voor steriele bereidingen in Wichita trokken flink aan en de toeleverancier aan apotheken zegt op koers te liggen om uiterlijk in 2022 zijn omzetdoel van 100 miljoen dollar in Wichita te behalen.

De totale omzet van Fagron steeg met 19,7 procent naar 137,5 miljoen euro. Exclusief overnames en tegen constante wisselkoersen was de omzetgroei 9,9 procent. Volgens de Belgisch-Nederlandse onderneming hebben alle regio's aan de groei bijgedragen. Fagron meldde geen winstcijfers.

De ogen van beleggers zijn vooral gericht op de toekomstige groeimotor Wichita, waar onder meer voorgevulde injectiespuiten en morfinecassettes worden gemaakt. Dat onderdeel zag de omzet zonder de invloed van wisselkoersen stijgen met 30 procent. Fagron verwacht tegen het eind van dit jaar een op een productieniveau te zijn dat goed is voor een omzet van 50 miljoen dollar op jaarbasis.

In Europa, waar nu nog het meeste geld wordt verdiend, stegen de verkopen op eigen kracht met ruim 5 procent naar 61,2 miljoen euro. Er werd onder meer geprofiteerd van zelf ontwikkelde producten en van de verkoop van DNA-testkits. In Latijns-Amerika droegen onder meer de drie recente overnames in Brazilië voor het eerst bij aan de omzet. Die steeg daar met ruim 42 procent. Zonder die overnames en tegen gelijke wisselkoersen was de groei 8,6 procent.