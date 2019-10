Export groeit 2,5 procent in augustus

Gepubliceerd op | Views: 403

DEN HAAG (AFN) - Het volume van de goederenexport was in augustus 2,5 procent groter dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De groei is hoger dan in de voorgaande maand.

Vooral de export van aardolie- en chemische producten dikte aan. Daarentegen kromp de uitvoer van elektrotechnische apparatuur opnieuw. Het volume van de import was 0,8 procent hoger dan een jaar terug.

De groei van de import en de export wordt gedrukt door een bedrijf dat vanaf oktober 2018 een deel van zijn activiteiten heeft verplaatst naar een ander land. Volgens de zogeheten exportradar van het statistiekbureau zijn de omstandigheden voor de export in oktober nagenoeg gelijk aan augustus.