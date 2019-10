Gepubliceerd op | Views: 1.625 | Onderwerpen: biotechnologie

MECHELEN (AFN) - Biotechnoloog Galapagos en zijn Amerikaanse partner Gilead heeft nieuwe veiligheids- en werkzaamheidsresultaten van filgotinib aangekondigd. "Deze data geven aan dat filgotinib, indien goedgekeurd, mensen met reuma zou kunnen helpen met het bereiken van blijvende, klinisch betekenisvolle resultaten", aldus John Sundy, Senior Vice President Inflammation and Respiratory Diseases van Gilead.

Gilead zal later dit jaar in de Verenigde Staten een New Drug Application (NDA) indienen voor filgotinib als behandeling tegen reuma. Daar worden de recente resultaten aan toegevoegd. Momenteel evalueert het Europees Geneesmiddelenagentschap een vergunningsaanvraag voor filgotinib als behandeling van volwassenen met reuma, en een vergunningsaanvraag voor reuma is bij het Japanse Ministerie van Gezondheid, Werk, en Welzijn ingediend.

Het betreft resultaten na een behandelperiode van 52 weken van de voltooide Fase 3 FINCH 1- en 3-studies met filgotinib. Ze zijn consistent met de werkzaamheid-, veiligheid en verdraagbaarheid die werden aangetoond bij een behandelperiode van 12 en 24 weken.

Gedetailleerde 52-weekse resultaten van de FINCH 1- en 3-studies zullen worden ingediend voor een presentatie op een toekomstige medische conferentie, aldus Galapagos.