Weer uitverkoop op Wall Street

Het zijn geen beleggers die nerveus zijn, de computeralgoritmes van shorters (hedgefunds) en andere partijen die verkopen vanwege bepaalde grenzen zijn nog niet tot rust gekomen.



Dat gebeurt pas als andere computeralgoritmes van andere hedgefunds en partijen die kopen vanwege bepaalde instellingen weer gaan kopen.



Deze, maar ook bijna andere beursdippen in de afgelopen jaren, zijn gewoon geïnitieerd door shortende hedgefunds waarvan de leiding onder het genot van een goede borrel besloten heeft dat het een mooi moment is om actie te nemen.Dit keer was de rente de zogenaamde aanleiding.



De verwachting is dat morgen de boel tot rust gaat komen, wellicht nog een kleine dip en dat wij begin volgende week weer omhoog gaan. Omdat er structureel nog steeds niks mis is in de VS verwachten veel goeroes dat wij toch richting eind van het jaar weer een stuk omhoog zijn gegaan. Dat hangt ook af van de komende kwartaalcijfers waarvan de verwachting is dat die goed zullen zijn (behalve de bankensector, daar wordt niet veel van verwacht). Na de cijfers kunnen de bedrijven ook weer starten met de buybacks (dat is nu verboden ivm de cijfers) en dat zal de koers ook omhoog drijven.



Voor de kleine beleggers is het gewoon elke keer hetzelfde, als de beurs flink dipt en er is niks structureels aan de hand, niet in paniek verkopen.