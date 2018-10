Inbev groot groter grootst en nog maar fraude.

Fatsoen bestaat niet meer .

Ze schieten wel in eigen voet .

Betalen al veel te weinig belasting .

Moeilijk in te schatten wat de echte waarde van inbev is ?

Veel schulden maar ook veel inkomen .

Ze zouden beter de aandeelhouder laten kiezen tussen aandelen bij dividend of geld .,zodat ze minder moeten uitkeren .