Mineurstemming Wall Street houdt aan

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden donderdag tijdens de middaghandel opnieuw overwegend in de min. Beleggers zijn nog altijd nerveus over de oplopende obligatierentes. Ook de vrees dat het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China de wereldeconomie toch meer schaadt dan eerder gedacht drukte het sentiment.

De Dow-Jonesindex stond rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,5 procent lager op 25.466 punten. De brede S&P 500 leverde 0,6 procent in en stond op 2768 punten. Techbeurs Nasdaq ging 0,1 procent omhoog tot 7430 punten. Beurzen in Azië en Europa kregen donderdag ook al een tik.

De hogere rentes op obligaties zorgen voor oplopende financieringskosten voor bedrijven. Ook worden obligaties een interessantere belegging, waardoor sommige investeerders hun geld daar insteken in plaats van in aandelen.

Federal Reserve

De Amerikaanse inflatie viel vorige maand wel lager uit dan verwacht. De stijging van de consumentenprijzen is belangrijk voor het rentebeleid van de Federal Reserve. Als de inflatie lager blijft, kiest de Fed er mogelijk ook voor om dit jaar geen nieuwe renteverhoging meer door te voeren.

Bij de bedrijven wordt onder meer gekeken naar de technologiesector, die woensdag een flinke tik te verwerken kreeg. Amazon ging1,5 procent omlaag. Twitter steeg 0,8 procent en Google-moeder Alphabet ging 1,3 procent omhoog.

JSF

Lockheed-Martin werd 1,4 procent lager gezet. De maker van de F-35 II-straaljager kreeg te horen dat alle vliegtuigen aan de grond moeten blijven vanwege een onderzoek naar een crash van zo'n toestel eind september. Het was de eerste keer dat een vliegtuig van dat type, dat ook als JSF bekend staat, neerstortte.

Walgreens Boots steeg 0,9 procent ondanks tegenvallende omzetcijfers voor de drogisterijreus. Luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines (plus 5,4 procent) presenteerde juist iets beter dan verwachte kwartaalcijfers.

Compugen

Biotechbedrijf Compugen maakte een sprongetje van 4 procent. Bristol-Myers Squibb maakte bekend 12 miljoen in het bedrijf te steken als onderdeel van een samenwerking aan een middel tegen kanker.

De euro was 1,1579 dollar waard, tegen 1,1566 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De olieprijzen zakten na bekendmaking van gestegen voorraden verder weg. Een vat Amerikaanse olie werd 2,6 procent goedkoper tot 71,29 dollar. Brentolie kostte 2,8 procent minder en werd verhandeld voor 80,76 dollar per vat.