Weer rode dag op Europese beurzen

" De Europese aandelenbeurzen hebben donderdag weer een stevige tik gekregen. Beleggers deden hun aandelen van de hand vanwege de stijgende Amerikaanse obligatierentes en de vrees dat het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China de economische groei zal remmen."





Jullie nemen dit over, en Jullie plaatsen dit nu hier, maar geloven Jullie nu zelf zo'n onzin ?

Beleggers doen hun aandelen weg, door toenemende vrees voor handelsconfict Amerika / China , of stijgende rentes (ook al maanden te voorzien)

Komaan zeg, dat wordt gewoon al 3 maanden geschreven.

En zouden daarvoor beleggers nu dus hun aandelen ervoor wegdoen.

Is echt al oud nieuws hoor.



Wat er wel gaande was : Algoritmes van de grote hedgefunds alom in de wereld staan ingesteld op short op ja, o.a. Amsterdamse midcap-aandelen, ( ja, kijk maar eens naar Post.nl) en in zijn algemeenheid Europese aandelen (ook aldus AEX)

Manipulatie, want alom sturen zij de koersen , naar daar waar zij ze willen hebben.

Koersen dalen, omdat zij de koersen doen dalen, en hierop op inspelen.

Heel veel marktzalen, waar alles bepaald word door algoritmes.

Wanneer wordt dit eens aldus geschreven ?