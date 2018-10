…. handelsvrees ?

Dit bericht is al 3 maanden oud.

Daar kan toch geen enkele belegger zich nerveus over maken.



En nu in Amerika , vlakke opening . Goed zo.

Gisteren wat naar beneden, komende van Time High.

Moesten we daar met zijn allen (small en midcap fondsen voornamelijk) 5 % of meer op achteruit.



Komaan zeg. schrijf gewoon toch : Hedgefonds, die short gaan, en met zijn allen de PC's in dezelfde richting gezet hebben (neen, correctie , ze doen het niet zelf, het zijn de algoritmes) zetten voornamelijk de wat kleinere , waar toch iets minder handel in is - flink lager. Bij velen zelfs meer dan 5 %.



Lijkt me manipulatie , want zij sturen uiteindelijk heel duidelijk de koers naar daar, waar zij de koers willen hebben.

En dat is lager.



Jan met de pet, de gewone amateur die wat wil beleggen staat lijdzaam toe te zien.

En neen, van vele small en midcap fondsen was de notering niet te hoog. Daar lag het ook niet aan.

LR