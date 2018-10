Beleid ECB niet anders ondanks spanningen

Gepubliceerd op | Views: 546

FRANKFURT (AFN/RTR) - Beleidsmakers van de Europese Centrale Bank (ECB) hebben tijdens de meest recente beleidsvergadering gesproken over de oplopende handelsspanningen wereldwijd, die mogelijk de economische groei in de weg kunnen zitten. Ingrepen in het monetaire beleid vonden de knappe koppen desondanks nog niet nodig. Dat valt op te maken uit de notulen van de bijeenkomst.

Volgens de ECB is de Europese economie veerkrachtig genoeg om risico's globaal in evenwicht te houden. Ook beweringen dat de groeivertragingen mogelijk niet van tijdelijke aard zullen zijn, zoals eerder wel werd voorzien, zorgden vooralsnog niet voor een gewijzigde toonzetting.

De ECB tornde vorige maand niet aan de rente en liet weten de tarieven zeker tot na de volgende zomer intact te laten. Volgens de notulen lijken sommige beleidsmakers zich wel steeds meer zorgen te maken. Dit heeft mogelijk effect op toekomstig beleid.