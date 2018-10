LeasePlan blaast beursgang af

Gepubliceerd op | Views: 2.247

AMSTERDAM (AFN) - LeasePlan blaast zijn geplande beursgang af vanwege de slechte omstandigheden op de aandelenmarkten. De mededeling komt precies een week nadat de Nederlandse autoleasemaatschappij zijn plannen om naar de beurs te gaan wereldkundig maakte.

LeasePlan zou al binnen enkele weken noteringen in Amsterdam en Brussel krijgen, onvoorziene omstandigheden daargelaten. Het bedrijf sprak eerder van precies het goede moment om de stap te wagen. De prospectus zou op korte termijn naar buiten worden gebracht, met daarin meer details.

Maar de beurzen gaan de laatste dagen stevig omlaag. Beleggers dumpen wereldwijd hun aandelen door de stijgende Amerikaanse obligatierentes en de vrees dat het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China de economische groei zal remmen.

Toekomstplannen

Een woordvoerster van LeasePlan wilde desgevraagd niets zeggen over de toekomstplannen van het bedrijf, maar verklaarde wel dat ,,volatiliteit op de beurs nooit goed is''. Overigens zou LeasePlan in het voorjaar ook al een plan voor een beursgang hebben opgeschort.

,,Ik vind dit heel vreemd'', zegt analist Jos Versteeg van zakenbank InsingerGilissen in een eerste reactie. ,,Heel raar dat ze na de eerste 5 procent koersdaling op de beurs meteen zenuwachtig worden. Ik heb niet de indruk dat er de afgelopen week wereldschokkende gebeurtenissen zijn geweest die niet van tevoren waren te voorzien.''

Jaaromzet

Het gebeurt vaker dat een bedrijf een beursgang afblaast, maar zelden zo kort op de aankondiging van het plan. Versteeg oppert nog dat een mogelijke afschrijving voor LeasePlan van tientallen miljoenen euro's in Turkije er wellicht iets mee te maken heeft, maar daarvoor zou hij eigenlijk meer onderzoek moeten doen. Het Financieele Dagblad berichte eerder deze week over tegenwind in Turkije voor het bedrijf.

Het in 1963 opgerichte LeasePlan is een van de grootste leasemaatschappijen in de wereld, met een jaaromzet van dik 9 miljard euro en 1,8 miljoen auto's in meer dan dertig landen. Het bedrijf was in het verleden een aantal jaar in handen van onder meer ABN AMRO en Volkswagen, waarna het in 2016 werd overgenomen door een consortium met onder andere pensioenuitvoerder PGGM.