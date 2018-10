Apple sluit grote deal met chipbedrijf Dialog

Gepubliceerd op | Views: 529

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Apple heeft overeenstemming bereikt met chipontwerper Dialog Semiconductor over gebruik van onder meer de energiebeheertechnologie van de Britten. Ook worden enkele bedrijfsonderdelen met in totaal driehonderd medewerkers overgenomen. In totaal is 600 miljoen dollar met de deal gemoeid, waarvan de helft verspreid over de komende jaren.

Dialog haalde meerdere contracten binnen bij de iPhone-maker. Naast een licentie voor de energiebeheertechnologie van Dialog gaat Apple ook gebruikmaken van onder meer audiochips en techniek voor het opladen van apparaten.

De deal is een grote opsteker voor Dialog, dat voor ongeveer driekwart van zijn omzet afhankelijk is van Apple. Een jaar geleden waarschuwde Dialog zijn investeerders nog dat Apple zijn eigen chips voor stroombeheer zou kunnen gaan ontwerpen. Apple maakt tegenwoordig wel chips voor eigen gebruik, maar richt zich daarbij vooralsnog specifiek op smartphonegerelateerde chips, zoals voor beeldschermen en verbindingen.