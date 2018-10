Gepubliceerd op | Views: 432 | Onderwerpen: China

SHENYANG (AFN/DPA/BLOOMBERG) - Het Duitse autoconcern BMW versterkt zijn positie in China door een meerderheidsbelang te nemen in het samenwerkingsverband met de lokale partner Brilliance China Automotive. De Duitsers leggen 3,6 miljard euro op tafel om het belang in de joint venture te vergroten van 50 naar 75 procent.

BMW bouwt sinds 2003 samen met Brilliance auto's voor de Chinese markt. Het contract is nu verlengd tot 2040 en er wordt meer dan 3 miljard euro geïnvesteerd om de productiecapaciteit te vergroten tot meer dan 650.000 auto's per jaar. Daarnaast zal vanaf 2020 een volledig elektrisch aangedreven auto worden gebouwd in China.

De stap van BMW komt nadat de Chinese overheid de regels heeft versoepeld voor buitenlands eigendom van lokale bedrijven. ,,Wij zetten onze groeistrategie in China consequent door'', verklaarde BMW-topman Harald Krüger bij de ondertekeningsceremonie in de stad Shenyang.