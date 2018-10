Belgische goedkeuring voor ABN-deal SocGen

Gepubliceerd op | Views: 492 | Onderwerpen: België

BRUSSEL (AFN) - De Belgische mededingingsautoriteit heeft de overname van de Belgische private banking-activiteiten van Société Générale (SocGen) door ABN AMRO goedgekeurd. Dat bleek donderdag.

Het zogeheten Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit constateert dat de ,,aangemelde concentratie geen aanleiding geeft tot verzet''. ABN maakte de deal over Société Générale Private Banking eind juli bekend, destijds zonder een overnamesom te noemen. Met de transactie verdubbelt ABN AMRO zijn beheerd vermogen in België ongeveer tot ruim 12 miljard euro. In totaal heeft ABN een beheerd vermogen met private banking van 200 miljard euro.