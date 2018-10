Gepubliceerd op | Views: 462 | Onderwerpen: Donald Trump, Federal Reserve, rente

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse koepel van centrale banken, de Federal Reserve, draait door met het verhogen van de rente. Dat heeft president Donald Trump gezegd na de zware koersverliezen op de beurzen.

Volgens Trump is de uitverkoop op de beurzen niet te wijten aan het Amerikaans-Chinese handelsconflict, maar aan de renteverhogingen van de Fed. Trump stelde in een telefonisch interview met Fox News dat de Fed het probleem is, niet de handelsvete. ,,Ze verhogen de rente en het is belachelijk. De Fed is gek geworden.''

Eerder deze week haalde de president ook al uit naar de Amerikaanse centrale bank, door te zeggen dat er te veel haast wordt gemaakt met het verhogen van de rente. De Fed krikte de rente dit jaar al drie keer op en op de markt wordt verwacht dat in december de rente verder verhoogd zal worden.