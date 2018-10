Sanoma positiever over winstmarge

Gepubliceerd op | Views: 217

HELSINKI (AFN) - Het Finse mediaconcern Sanoma is positiever gestemd over de winstgevendheid dit jaar. Volgens het bedrijf is dat vooral te danken aan de goede prestaties van Sanoma Media Nederland, eigenaar van onder meer nieuwswebsite Nu.nl en tijdschriften als Libelle, Linda en Donald Duck. In Finland zijn de prestaties stabiel.

Sanoma rekent nu op een operationele winstmarge (ebit) die hoger zal zijn dan 14 procent. Eerder werd een ebit-marge rond 14 procent voorspeld. De verwachting voor de omzet blijft onveranderd. Sanoma houdt hier rekening met een geconsolideerde netto-omzet aangepast voor structuurveranderingen die licht lager zal uitvallen dan in 2017.