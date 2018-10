'Galapagos gaat extra personeel aannemen'

Gepubliceerd op | Views: 1.154 | Onderwerpen: biotechnologie

MECHELEN (AFN) - Biotechnoloog Galapagos is van plan op korte termijn 150 nieuwe werknemers in dienst te nemen bij zijn nieuwe hoofdkantoor dat wordt gebouwd in de Belgische stad Mechelen. Dat zegt operationeel en financieel directeur Bart Filius in de Belgische media.

Volgens Filius heeft Galapagos een contract getekend om een stuk grond te kopen achter het station van Mechelen, waar een gebouw met een oppervlakte van 24.000 vierkante meter komt te staan. Naast kantoren komen daar ook laboratoria voor onderzoek. Het bedrijf trekt miljoenen uit voor die uitbreidingsplannen. Het nieuwe gebouw zou eind 2021 opgeleverd moeten worden.

Momenteel heeft Galapagos 350 werknemers in Mechelen. Op termijn kan het personeelsbestand daar tot 750 groeien.