'Verkoopgolf op beurzen houdt aan'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent donderdag naar verwachting flink lager. Ook de andere Europese beurzen zakken waarschijnlijk verder weg na de stevige verliezen een dag eerder. De wereldwijde verkoopgolf op de aandelenmarkten lijkt daarmee te worden voortgezet. Beleggers dumpen hun aandelen door de stijgende Amerikaanse obligatierentes en de vrees dat het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China de economische groei zal remmen.

Op het Damrak opende Fagron de boeken. De toeleverancier van apotheken boekte in het derde kwartaal meer omzet dan een jaar eerder. De groei kwam vooral uit Noord- en Zuid-Amerika, waar het bedrijf stevig aan de weg timmerde. Fagron stelt de laatste maanden van het jaar met vertrouwen tegemoet te zien en voor 2019 prima gepositioneerd te zijn voor verdere groei.

Het Franse technologieconcern Thales liet weten dat de overname van de in Amsterdam genoteerde digitaal beveiliger Gemalto in het eerste kwartaal van volgend jaar zal worden afgerond. Volgens Thales en Gemalto verloopt het goedkeuringsproces van toezichthouders naar tevredenheid.

VEON

Telecombedrijf VEON schrapt zijn bod op onderdelen van branchegenoot Global Holding Telecom in Pakistan en Bangladesh. Het in Amsterdam genoteerde bedrijf bracht deze zomer een bod uit op de bedrijfsonderdelen. De onderneming zegt zich nu terug te trekken wegens de recente sterke koersdaling van de Pakistaanse roepie.

In het Verre Oosten stonden de beursgraadmeters donderdag flink in het rood. De Nikkei in Tokio sloot 3,9 procent lager en de beurs in Shanghai noteerde tussentijds 4,5 procent in de min.

De Europese beurzen gingen woensdag al flink achteruit. De AEX-index eindigde 1,7 procent lager op 528,03 punten en de MidKap daalde 2,8 procent tot 747,08 punten. Frankfurt en Parijs zakten tot 2,2 procent. Londen en Milaan verloren tot 1,7 procent.

Euro

Op Wall Street leden de Dow-Jonesindex en de S&P 500 de grootste koersverliezen sinds februari dit jaar. De Dow raakte 3,2 procent kwijt op 25.598,74 punten. De brede S&P 500 verloor 3,3 procent en technologiebeurs Nasdaq leverde 4,1 procent in.

De euro was 1,1551 dollar waard, tegen 1,1539 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,5 procent in prijs tot 72,04 dollar. Brentolie kostte 1,6 procent minder en werd verhandeld voor 81,74 dollar per vat.