Ook uitverkoop op Japanse beurs

Gepubliceerd op | Views: 939 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN) - De Japanse effectenbeurs is donderdag fors lager geëindigd en zakte tot het laagste niveau in een maand tijd. Ook elders in het Verre Oosten gingen de beurzen flink onderuit in navolging van de zware koersverliezen op Wall Street. Beleggers deden hun aandelen massaal van de hand door de zorgen over de stijgende Amerikaanse obligatierentes en het slepende handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China.

De Nikkei-index in Tokio raakte 3,9 procent kwijt en sloot op 22.590,86 punten. Yaskawa Electric verloor 6,5 procent. De Japanse maker van industriële apparatuur verlaagde zijn winstverwachting voor het jaar. Ook andere Japanse bedrijven die net als Yaskawa Electric veel omzet halen uit China werden van de hand gedaan. Concurrent Mitsubishi Electric zakte ruim 5 procent en robotmaker Fanuc leverde 6,8 procent in.

De chipbedrijven moesten het eveneens ontgelden. Tokyo Electron, Advantest en Screen Holdings verloren tot 4,5 procent. Telecomconcern Softbank, dat wereldwijd veel belangen heeft in technologiebedrijven, raakte bijna 6 procent kwijt.

De beurs in Shanghai stond tussentijds 4,6 procent in het rood en in Hongkong zag de Hang Seng-index 3,7 procent aan waarde verdampen. De All Ordinaries in Sydney zakte 2,7 procent en in Seoul kelderde de Kospi 4 procent.