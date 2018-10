'OM weigert Kamer uitleg over boete ING'

Gepubliceerd op | Views: 416

AMSTERDAM (AFN) - Het Openbaar Ministerie (OM) komt in de Tweede Kamer geen uitleg geven over de schikking met ING. Parlementariërs willen justitie in een hoorzitting aan de tand voelen over de miljoenenboete voor het witwasschandaal waar de bank bij betrokken was, maar krijgen nul op het rekest. Dat meldt De Telegraaf donderdag.

Vanuit de Kamer is kritiek op het OM, omdat de bank wel een megaboete moest betalen maar individuele bankiers vrijuit gingen en niet worden vervolgd. Meerdere Kamerleden stellen tegen de krant dat ze te horen kregen dat justitie niet wil komen en het bij een eerdere verklaring wil houden. Het OM bevestigt deze lezing in De Telegraaf en zegt dat hun besluit al is toegelicht.

In de hoorzitting komende week komt ING wel, maar topbestuurders als Ralph Hamers en Hans Wijers niet. Die kunnen alleen op een later moment. Vanuit ING komt risicodirecteur Steven van Rijswijk.