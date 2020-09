Beurzen New York gemengd het weekend in

Gepubliceerd op | Views: 273

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met een gemengd beeld gesloten. Nervositeit over mogelijk te ver doorgeschoten beurswaarderingen voor techfondsen zorgden voor een wisselvallige handel, waarbij deze week forse winsten en verliezen elkaar constant afwisselden.

Technologiebeurs Nasdaq eindigde de week dan ook in mineur met een verlies van 0,6 procent tot 10.853,55 punten, wat neerkomt op een daling van ruim 7 procent in de afgelopen twee weken. De Dow-Jonesindex eindigde de laatste dag van de handelsweek 0,5 procent hoger op 27.665,64 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 3340,97 punten.

Grote techfondsen als Apple, Microsoft, Amazon en Facebook verloren tot 1,9 procent. Autofabrikant Tesla pluste 0,4 procent. De maker van elektrische voertuigen gaat vanuit zijn megafabriek in Shanghai auto’s exporteren naar onder meer Europa. Ook Singapore, Australië en Nieuw-Zeeland worden vanuit de Chinese fabriek bevoorraad.

Een andere maker van elektrische auto's, Nikola, ging opnieuw hard onderuit na de aantijgingen van bedrog door een investeerder die speculeert op een koersdaling. De topman van Nikola verweerde zich tegen de beschuldigingen dat het bedrijf was gebouwd op leugens, maar beleggers leken een inhoudelijke weerlegging te missen. Het aandeel zakte 14,5 procent.

Kroger

De Amerikaanse supermarktketen Kroger verloor 1,1 procent, ondanks kwartaalcijfers die beter waren dan in doorsnee verwacht. Ook softwareconcern Oracle (min 0,6 procent) kwam met kwartaalcijfers en meldde een gestegen omzet en winst.

De euro was 1,1840 dollar waard, tegen 1,1831 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 37,46 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 39,88 dollar per vat.