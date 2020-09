Altice fors duurder op groen Damrak

Ageas lijkt de volgende waar groeiende interesse voor is of .....



Vandaag om 18:16

Nu Ageas stilaan van de kwalijke Fortis-erfenis is verlost, wordt het lelijke eendje in de ogen van sommige een aantrekkelijke overnameprooi. Is om de verzekeringsgroep een ouderwets overnamegevecht op til?



Een fel overnamegevecht om een groot Belgisch beursgenoteerd bedrijf, het is een poos geleden dat we dat nog hebben gezien. Oud-strijders herinneren zich de strijd om de Generale Maatschappij in 1988, de holding die belangen had in tal van Belgische bedrijven. Tien jaar later was er het gevecht tussen ABN AMRO en Fortis voor de Generale Bank - gewonnen door die laatste. Er was de machtsgreep van Suez (nu Engie) op Tractebel en Electrabel. Die veroveringen gebeurden echter van binnenuit - de Fransen waren al hoofdaandeelhouder - door het uitkopen van de minderheidsaandeelhouders. Enkele waren misnoegd over de voorwaarden waartegen dat gebeurde. Maar ze konden de overname niet tegenhouden.