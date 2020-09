AEX fractie lager in namiddag

Gepubliceerd op | Views: 195

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam stond vrijdag tussentijds een fractie lager. Brexitzorgen beheersten het sentiment, maar beleggers kunnen zich ook weer optrekken aan de hogere openingsstanden op Wall Street. Op het Damrak was Altice Europe een grote winnaar na een overnamebod op het telecom- en kabelbedrijf.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde omstreeks 15.50 uur 0,1 procent lagerop 550,20 punten. De MidKap steeg 1,4 procent tot 808,70 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt daalden tot 0,5 procent. Londen steeg 0,3 procent

Altice Europe was de blikvanger in de MidKap met een koerssprong van 24,5 procent tot 4,13 euro. Het kabel- en telecomconcern verdwijnt waarschijnlijk van de beurs. De private investeerder Next Private wil de Franse onderneming in haar geheel inlijven voor 2,5 miljard euro, ofwel 4,11 euro per aandeel. Het bestuur van Altice staat achter de overname. De partijen verwachten de deal tegen het eerste kwartaal van volgend jaar te hebben afgerond.

Galapagos

In de AEX was Galapagos de grote winnaar met een winst van 6,5 procent. De biotechnoloog meldde positieve testresultaten met het medicijn ziritaxestat bij 33 patiënten met diffuse cutane systemische sclerose (dcSSc), een auto-immuunziekte met een van de hoogste sterftecijfers onder reumatische aandoeningen. ABN AMRO en winkelvastgoedfonds Unibail Rodamco Westfield waren hekkensluiters met verliezen van respectievelijk 2,4 en 2,1 procent.

Euronext won 1,8 procent. De beursuitbater trekt samen op met de Italiaanse staatskredietverlener CDP in een poging de Italiaanse beursuitbater Borsa Italiana over te nemen.

Sodexo

Sodexo daalde 2,7 procent in Parijs. De Franse cateraar heeft last van de coronacrisis en waarschuwde voor een paar stevige tegenvallers. In Frankfurt zakte Knorr-Bremse 8,1 procent. Grootaandeelhouder Heinz Hermann Tiele heeft 10 miljoen aandelen van de Duitse remsystemenfabrikant verkocht.

De euro was 1,1848 dollar waard, tegen 1,1881 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent goedkoper op 37,01 dollar. Brentolie daalde 1 procent in prijs tot 39,67 dollar per vat.