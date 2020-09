Wall Street met bescheiden winst aan handelsdag begonnen

Gepubliceerd op | Views: 337

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten aan de laatste handelsdag van de week begonnen. Beleggers verwerkten een nieuw inflatiecijfer voor de Verenigde Staten, dat hoger was dan in doorsnee verwacht. De voorbije dagen werd de beurshandel op Wall Street gekenmerkt door sterke op- en neerwaartse bewegingen, voornamelijk door zorgen over te ver doorgeschoten waarderingen voor grote techconcerns.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,3 procent hoger op 27.610 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 3351 punten en techbeurs Nasdaq won 0,6 procent tot 10.982.

Tesla (plus 1,6 procent) kon op belangstelling rekenen. De maker van elektrische wagens gaat vanuit zijn megafabriek in Shanghai auto’s exporteren naar onder meer Europa. Ook Singapore, Australië en Nieuw-Zeeland worden vanuit de Chinese fabriek bevoorraad.

Facebook

Facebook won 0,4 procent. De techreus vecht een eerdere beslissing van de Ierse privacywaakhond aan. Die lijkt een streep te willen zetten in de manier waarop Facebook data tussen Europa en de VS overdraagt. Facebook dringt er bij regelgevers op aan om pragmatisch te handelen tot een langetermijnoplossing kan worden gevonden.

De Amerikaanse supermarktketen Kroger verloor 2,5 procent ondanks kwartaalcijfers die beter waren dan in doorsnee verwacht. Ook softwareconcern Oracle kwam met kwartaalcijfers en meldde een gestegen omzet en winst. Die resultaten werden door beleggers beloond met een plus van 4,8 procent.