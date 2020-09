'Wall Street staat voor hogere opening'

Gepubliceerd op | Views: 91

NEW YORK (AFN) - Wall Street zal de laatste handelsdag van de week naar verwachting met winsten aanvangen. Beleggers reageren onder meer op de nieuwst inflatiecijfers uit de Verenigde Staten. Verder is de blik van beleggers gericht op de brexitgesprekken tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, waarbij de kans op een no-dealbrexit lijkt toe te nemen. Het pond ligt op koers voor de grootste wekelijkse waardedaling sinds maart.

Bij de bedrijven gaat de aandacht onder meer uit naar Facebook. De techreus vecht een eerdere beslissing van de Ierse privacywaakhond aan. Die lijkt een streep te willen zetten in de manier waarop Facebook data tussen Europa en de VS overdraagt. Facebook dringt er bij regelgevers op aan om pragmatisch te handelen tot een langetermijnoplossing kan worden gevonden.

Tesla kan ook op belangstelling rekenen. De maker van elektrische wagens gaat vanuit zijn megafabriek in Shanghai auto’s exporteren naar onder meer Europa. Ook Singapore, Australië en Nieuw-Zeeland worden vanuit de Chinese fabriek bevoorraad.

Oracle

Softwareconcern Oracle gaf donderdag nabeurs een kijkje in de boeken. De leverancier van bedrijfssoftware voerde in het voorbije kwartaal de omzet weer op. Dat kwam mede door de explosieve groei van een van zijn belangrijke klanten Zoom Video Communications. Het bedrijf meldde in de handelsupdate niets over zijn poging om de Amerikaanse tak van filmpjesapp TikTok in te lijven.

President Donald Trump zei donderdag dat de deadline voor de Chinese TikTok-moeder ByteDance om het onderdeel te verkopen niet wordt verlengd. Sowieso blijft de aandacht uitgaan naar de oplopende spanningen tussen China en de VS. Peking maakte bekend beperkingen op te leggen aan het personeel van de Amerikaanse ambassade en consulaten in China en Hongkong. Dit als reactie op Amerikaanse maatregelen die begin deze maand zijn aangekondigd.

Inflatie

Verder bleek uit cijfers van de Amerikaanse overheid dat de inflatie in augustus is opgelopen tot 1,3 procent op jaarbasis. Daarmee liep de inflatie harder op dan waar economen in doorsnee op hadden gerekend.

De Dow-Jonesindex sloot donderdag 1,5 procent lager op 27.534,58 punten. De brede S&P 500 verloor 1,8 procent tot 3339,19 punten en techbeurs Nasdaq ging 2 procent onderuit tot 10.919,59 punten.