'Nasdaq kan zich nog mengen in strijd Borsa Italiana'

AMSTERDAM (AFN) - Het is niet uitgesloten dat de Amerikaanse Nasdaq zich nog gaat mengen in de strijd om de overname van de Italiaanse beursuitbater Borsa Italiana. Dat schrijven analisten van ING. Vrijdag werd bekend dat Euronext samen met de Italiaanse staatskredietverlener CDP optreedt in een poging Borsa Italiana over te nemen.

Volgens de eerdere berichten zou CDP een belang van 8 procent in Euronext in het vooruitzicht zijn gesteld als onderdeel van de deal. Borsa Italiana is volgens kenners van strategisch belang. Vooral vanwege het eigendom van MTS, een platform dat actief is in overheidsobligaties. Eerder werd ook de Italiaanse bank Intesa Sanpaolo gelinkt aan de poging door Euronext.

Borsa Italiana is nu nog onderdeel van de Londense beursuitbater LSE Group. Naast Euronext zou volgens ING ook SIX Swiss Exchange een overnamekandidaat zijn. Die beursuitbater nam eerder dit jaar de Spaanse beurs over.

ING handhaaft een hold-advies met een koersdoel van 102 euro. Het aandeel Euronext noteerde vrijdag omstreeks 10.50 uur 0,8 procent hoger op 100,80 euro