'Sterk herstel hotels en catering goed voor Sligro'

AMSTERDAM (AFN) - De leveringen van voedsel aan hotels en cateringbedrijven zijn in augustus sterk hersteld van de coronacrisis. Dat is volgens analisten van ING goed voor groothandelsbedrijf Sligro, dat een belangrijke leverancier is aan de horeca.

In juli was de waarde van de voedselleveringen aan hotels en catering nog 49 procent lager op jaarbasis, maar in augustus herstelde dat naar een min van 11 procent. Dat is volgens ING te danken aan het 'staycation-effect'. Meer Nederlanders gingen in eigen land op vakantie of gingen er vaker een dagje op uit. De analisten van de bank verwachten dat het nog wel tot ver in 2021 kan duren voordat de voedselservicesector volledig is hersteld van de crisis.

ING handhaaft een hold-advies met een koersdoel van 14 euro op Sligro. Het aandeel noteerde vrijdag omstreeks 10.20 uur 0,4 procent lager op 15,18 euro.