Investeerder Next doet miljardenbod op Altice Europe

PARIJS (AFN) - Kabel- en telecomconcern Altice Europe verdwijnt waarschijnlijk van de Amsterdamse beurs. De private investeerder Next Private wil de Franse onderneming in zijn geheel inlijven. Daarvoor heeft het 2,5 miljard euro over. Het bestuur van Altice staat achter de overname.

Het bod van Next Private komt neer op 4,11 euro per aandeel, wat bijna een kwart hoger is dan de laatste slotkoers. Volgens de leiding van Altice is een overname in het belang van de onderneming en de te voeren strategie. De financiering van de transactie is volgens Next Private al rond.

Patrick Drahi, nu topman van Next Private, richtte Altice in 2002 op. Mede door overnames is Altice uitgegroeid tot een groot Europees bedrijf en vooral in Frankrijk. Het bedrijf kreeg in 2014 een notering aan het Damrak. Drahi had via een houdstermaatschappij al een merendeel van de aandelen van Altice in handen.

Grote reorganisatie

Sinds 2018 voerde Altice een grote reorganisatie door. Daarbij werd onder meer de Amerikaanse tak van Altice op eigen benen gezet. Verder maakte het bedrijf werk van het terugbrengen van de schuldenberg. Drahi spreekt nu van een volgend "spannend" hoofdstuk voor de onderneming. Hij blijft ook na de overname aan als topman van Altice.

De overname is nog afhankelijk van de gebruikelijke goedkeuringen. De partijen verwachten de deal tegen het eerste kwartaal van volgend jaar te hebben afgerond.