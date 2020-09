Inflatie Duitsland als verwacht stabiel

Gepubliceerd op | Views: 174 | Onderwerpen: Duitsland, inflatie

WIESBADEN (AFN) - De inflatie in Duitsland is in augustus uitgekomen op 0,0 procent op jaarbasis, tegen min 0,1 procent in juli. Dat meldde het Duitse federale statistiekbureau op basis van een definitief cijfer dat overeen kwam met een eerdere schatting.

Economen hadden in doorsnee ook gerekend op een gelijk niveau van de geldontwaarding. Op maandbasis daalde de inflatie met 0,1 procent.

Op basis van de Europese geharmoniseerde meetmethode kwam de Duitse inflatie in augustus uit op min 0,2 procent op jaarbasis.