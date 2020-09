'Licht lager begin voor Amsterdamse beurs'

Gepubliceerd op | Views: 579

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt vrijdag licht lager te beginnen. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting met kleine minnen openen. Beleggers verwerken de fors lagere slotstanden op Wall Street, waar vooral de grote Amerikaanse technologiebedrijven onder druk stonden. Ook blijft de aandacht uitgaan naar de brexitonderhandelingen.

Volgens EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier is bij de onderhandelingen over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie deze week amper vooruitgang geboekt. De EU gaat zich nu intensiever voorbereiden op alle uitkomsten van de onderhandelingen, dus ook op het uitblijven van een akkoord voor de deadline van 1 januari.

De EU-ministers van Financiën hebben voor het eerst sinds de corona-uitbraak weer een fysieke bijeenkomst. De vergadering vrijdag en zaterdag in Berlijn staat zoals al hun videovergaderingen de afgelopen zeven maanden nog steeds in het teken van de coronacrisis. Vrijdagochtend komt eerst de Eurogroep (de 19 eurolanden) bij elkaar, onder leiding van de nieuwe, Ierse voorzitter Paschal Donohoe.

Galapagos

Op het Damrak staat Galapagos in de schijnwerpers. De biotechnoloog meldt positieve resultaten in het onderzoek naar het medicijn ziritaxestat. Het is getest bij 33 patiënten met diffuse cutane systemische sclerose (dcSSc), een auto-immuun ziekte met een van de hoogste sterftecijfers onder reumatische aandoeningen. Er zijn momenteel geen goedgekeurde medicijnen om het volledige ziektebeeld van DcSSc te behandelen.

Aan het overnamefront liet de Italiaanse staatskredietverlener CDP weten samen met beursuitbater Euronext op te treden in een poging de Italiaanse beursuitbater Borsa Italiana over te nemen. Berichten over de krachtenbundeling deden al de ronde. Borsa Italiana is nu nog onderdeel van de Londense beursuitbater LSE Group. Naast Euronext zou ook de Duitse beursuitbater Deutsche Börse azen op de Italianen.

Koersen

De Europese beurzen deden donderdag een stapje terug. De AEX-index eindigde 0,3 procent lager op 550,50 punten en de MidKap verloor 0,2 procent tot 797,78 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt daalden tot 0,4 procent. Wall Street verloor fors terrein. De Dow-Jonesindex sloot 1,5 procent lager op 27.534,58 punten. De brede S&P 500 zakte 1,8 procent en techbeurs Nasdaq ging 2 procent onderuit.

De euro was 1,1836 dollar waard, tegenover 1,1881 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde een fractie tot 37,29 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 39,99 dollar per vat.