Sodexo waarschuwt voor afschrijvingen door crisis

PARIJS (AFN) - De Franse cateraar Sodexo rekent door de crisis op een paar stevige tegenvallers in de tweede helft van zijn gebroken boekjaar dat loopt tot en met eind augustus. Zo verwacht de onderneming een non-cash afschrijving van 250 miljoen euro te moeten doen, terwijl het ook 160 miljoen euro kwijt zal zijn aan herstructureringskosten.

Het bedrijf heeft last van de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen om de pandemie tegen te gaan. Evenementen worden afgeblazen en er zijn ook minder mensen op het werk en die bezoeken daarmee ook niet de bedrijfskantines. Daardoor is er minder vraag naar de caterings- en schoonmaakdiensten van Sodexo.

Eerder had Sodexo al gewaarschuwd dat de omzet een klap zou krijgen door de crisis en werden de jaarprognoses ingetrokken. Voor boekjaar 2020 wordt ook rekening gehouden met een tegenvaller van 100 miljoen euro met betrekking tot belastingen. Ook dit is een non-cash afschrijving.

De prestaties in het slotkwartaal van het boekjaar waren volgens het bedrijf als verwacht. Dan gaat het om omzet en onderliggende winsten. Sodexo, dat actief is in 67 landen en 470.000 werknemers telt, presenteert zijn jaarresultaten op 29 oktober.