'VEB stevent af op forse schadeclaim tegen DeGiro'

AMSTERDAM (AFN) - De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) treft voorbereidingen voor een stevige schadeclaim tegen DeGiro. De beleggersvereniging zegt "meermaals misleid" te zijn bij de beantwoording van vragen over risico's die klanten liepen bij de bekende internetbroker. Dat schrijft Het Financieele Dagblad.

Uit een in juli gepubliceerd onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bleek dat DeGiro klanten heeft blootgesteld aan extra risico. De broker riskeerde tegoeden van klanten ten faveure van de eigen winst. De AFM legde DeGiro vorig jaar meerdere boetes op voor deze overtredingen en classificeerde ze als "zeer ernstig". DeGiro vocht de geldstraffen tevergeefs aan bij de rechter, die het oordeel van de AFM onderschreef.

De VEB noemt de conclusies van de AFM "verontrustend". In een 14 pagina's tellende brief eist de beleggersvereniging nu opheldering van DeGiro en dreigt met een gang naar de rechter.

Een woordvoerder van DeGiro wil niet ingaan op de verwijten. "Wij hebben de VEB laten weten dat we op de brief inhoudelijk zullen reageren en hierbij zullen we ze ook uitnodigen voor een persoonlijk gesprek." De Duitse broker Flatex, sinds vorige maand volledig eigenaar van DeGiro, verwijst naar de Nederlandse dochter.