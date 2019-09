Winsten op koersenborden Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 208

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gingen woensdag omhoog, mede dankzij optimisme aan het handelsfront. China kwam met een uitzonderingenlijst voor importheffingen tegen de Verenigde Staten. Verder haalde president Donald Trump andermaal hard uit naar de Amerikaanse centralebankenkoepel, de Federal Reserve.

De Dow-Jonesindex noteerde tussentijds 0,5 procent hoger op 27.043 punten. De brede S&P 500 klom 0,5 procent tot 2995 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 0,9 procent tot 8157 punten.

Peking zal onder andere op pesticiden, diervoeding en smeermiddelen geen invoertarief van 25 procent meer heffen. De handelsbelemmering blijft staan voor belangrijke Amerikaanse agrarische exportproducten als soja en varkensvlees.

Trump

Trump pleitte via Twitter voor een verlaging van de rente door de Fed tot nul of zelfs daaronder. De kans tot zo'n stevige renteverlaging wordt volgens de president door beleid van "idioten" nu niet benut. Volgende week heeft de Fed een rentevergadering.

Apple zat opnieuw in de lift, met een plus van 2,8 procent. Maandag presenteerde Apple nieuwe of vernieuwde producten en diensten, zoals nieuwe iPhones, gamestreamingdienst Arcade en videodienst TV+.

Verkoop

Ook Baker Hughes (min 5,7 procent) stond in de aandacht. Industrieconcern General Electric (GE) heeft aangekondigd zijn meerderheidsaandeel in de oliedienstverlener op te geven door voor 3 miljard dollar aan aandelen in Baker Hughes te verkopen. GE steeg 1,3 procent.

Amazon (plus 0,5 procent) ligt onder een vergrootglas van autoriteiten. Markttoezichthouder FTC zou een grondig mededingingsonderzoek naar de webwinkelreus voorbereiden. General Motors (GM) daalde 1,4 procent. Het autoconcern riep in de VS miljoenen auto's terug wegens een probleem met het remsysteem. De winkelketen voor videospelletjes GameStop kelderde 12 procent na tegenvallende cijfers.

Gestegen

Op macro-economisch gebied werd gemeld dat de producentenprijzen in de VS in augustus licht zijn gestegen.

De euro noteerde 1,1009 dollar tegen 1,1000 dollar in Europa. De olieprijzen zakten na berichten over mogelijke versoepeling van Amerikaanse sancties tegen Iran. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,7 procent minder op 55,84 dollar. Brentolie verloor 2,5 procent tot 60,80 dollar.