Geen nieuwe biedingen op Atrium

AMSTERDAM (AFN) - Vastgoedinvesteerder Atrium komt naar verwachting volledig in handen van Gazit-Globe, een vastgoedbedrijf dat al 60,1 procent van de aandelen in handen had. De afgelopen tijd is door een onafhankelijk comité gekeken naar de mogelijkheden tot een superieur bod, maar dat is niet gevonden.

In totaal werden in het zogeheten 'go-shop'-proces 25 strategische en financiële partijen aangesproken. Vijf van hen gingen na verloop van tijd verder in het proces, maar uiteindelijk bleek er geen concrete interesse en werden er geen biedingen ontvangen.

Gazit biedt 3,75 euro per aandeel in contanten. De overname wordt naar verwachting op 2 januari afgerond, zo bleek al eerder.