Eurocastle koopt voor 60 miljoen aandelen in

Gepubliceerd op | Views: 585

GUERNSEY (AFN) - Eurocastle Investment heeft voor 60 miljoen euro aan eigen aandelen ingekocht. Dat maakt de beursgenoteerde investeerder bekend na het aflopen van de aanmeldingstermijn. In totaal kocht de beursgenoteerde investeerder meer dan 7,1 miljoen van zijn eigen gewone aandelen terug voor 8,45 euro per stuk.

Het bod van Eurocastle, dat werd overschreven, volgt op de verkoop van een deel van een belang in doValue. Met de aandeleninkoop wil Eurocastle de opbrengst van 45 miljoen euro, aangevuld met 15 miljoen euro die de investeerder al in kas had, teruggeven aan zijn aandeelhouders. De aandelen die worden teruggekocht, hebben een stemrecht van ongeveer 16,28 procent.