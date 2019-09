'Positief begin voor Damrak'

quote: het zwaard schreef op 11 sep 2019 om 08:35:

Er gaat geen week voorbij of de Dollar stijgt t.o. de andere wereldmunten. Zal die stijging nog doorgaan op donderdag na het besluit van de ECB ?

Er gaat geen week voorbij of de Dollar stijgt t.o. de andere wereldmunten. Zal die stijging nog doorgaan op donderdag na het besluit van de ECB ?

We hoppen van de ene naar de andere "velige" haven. Te veel cash dat brand in de handen. Tot het besef komt dat het allemaal te hoog staat in verhouding met de economische verwachtingen.